Gaziantep Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 2 Mart 2026 tarihi hava durumu oldukça güneşli ve sakin geçiyor. Gündüz sıcaklığı 14 dereceye kadar yükselirken, akşam saatlerinde sıfıra inmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler gözlemlenecek. 3 Mart'ta sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor. 4 Mart'ta ise sağanak yağışlar etkili olacak. Yağmurlu günlerde dışarıda dikkatli olmak ve uygun kıyafetleri giymek önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın
Seray Yalçın

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi. Gaziantep'te hava durumu oldukça sakin ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Bu, hava koşullarını konforlu hale getirecek. Bu güzel havada dışarı çıkarken hafif bir ceket veya kazak almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'teki hava durumu değişecek. 3 Mart Salı günü hava sıcaklığı 15 dereceye yükselecek. Hava koşullarının güneşli olması bekleniyor. 4 Mart Çarşamba günü ise sağanak yağışlar etkili olacak. Bu nedenle 4 Mart için plan yaparken yağmurlu olacağını göz önünde bulundurmalısınız.

Hava koşullarına göre plan yapmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarıda su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont almak da iyi bir fikir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Araç sileceklerinizi kontrol ederek güvenliğinizi artırabilirsiniz. Güncel hava durumu tahminlerini takip ederek planlarınızı en iyi şekilde yapmalısınız.

