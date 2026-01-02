HABER

Gaziantep Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve açık olacak. Sıcaklıklar -2 ile -11 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %58 düzeyinde kalacak. Bu dikkatli olunması gereken bir durum. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen kıyafetler tercih edilmesi gerekiyor. Hava koşulları, önümüzdeki günlerde de soğuk ve açık kalmaya devam edecek.

Doğukan Akbayır

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava soğuk ve açık. Gün boyunca hava sıcaklıkları -2 ile -11 derece arasında değişecek. Hava genel olarak açık olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %58 civarında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemli. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu soğuk ve açık kalmaya devam edecek. 3 Ocak Cumartesi günü, sıcaklıklar -1 ile -10 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü, sıcaklıklar -1 ile -8 derece arasında değişecek. 5 Ocak Pazartesi günü de sıcaklıklar -1 ile -7 derece arasında gerçekleşecek. Hava yine açık olacak.

Bu soğuk koşullarda sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda kalın giyinmelisiniz. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Sokakta yürürken kayma riskine karşı uygun ayakkabılar giymek şarttır.

Gaziantep'te hava durumu önümüzdeki günlerde soğuk ve açık kalacak. Bu hava koşullarında vücut ısınızı korumak için düzgün giyinmeniz önemlidir. Dışarıda dikkatli olmak da gereklidir.

