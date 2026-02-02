Gaziantep Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 2 Şubat 2026 Pazartesi, hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık ise 16 ile 9 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

3 Şubat 2026 Salı günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 4 derece arasında olacak. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15 ile 2 derece arasında seyredecek.

5 Şubat 2026 Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 5 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat çekiyor. Özellikle sabah ve akşam sıcaklıkların düşmesi olası. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olabilir.

Şemsiye bulundurmak da olası yağışlardan koruyacaktır. Gaziantep'te hava durumu değişken devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemli. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmanızda fayda var.