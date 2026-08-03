Gaziantep Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38-40 derece arasında. Gece saatlerinde ise 24-25 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in yaz iklimine uygun durumda.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu sürecek. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 39-40 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 38-39 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 24-25 derece arasında kalacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha hissedilecek.

Böyle sıcak günlerde, güneş ışınları öğle saatlerinde dik geliyor. Dışarıda bulunmak vücutta olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, bu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak faydalı. Serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek önerilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır.

Gaziantep'te yaz aylarında hava genellikle sıcak ve kuru. Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları su kaybını hızlandırır. Vücutta dehidrasyona yol açabilir. Gün boyunca yeterli su tüketmek önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak, sağlığınızı korur.

Gaziantep'te 3 Ağustos 2026 Pazartesi ve sonraki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli. Bu koşullarda güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su içmek ve aşırı sıcaklardan kaçınmak, sağlığınızı korur.