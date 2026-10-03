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Gaziantep Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 3 Ekim 2026, güneşli ve ılıman bir hava ile başladı. Sıcaklık 20 derece civarında olup, gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah serin, öğle saatlerinde hafif sıcaklık artışı görülebilir. Akşam saatlerinde yerel yağışlar öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu güneşli ve ılımlı devam edecek. Dış mekan planlarınızı havaya göre düzenlemek önemlidir.

Gaziantep Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Gaziantep, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü enerjik bir şekilde başladı. Güneş, ılıman bir hava sağlıyor. Sıcaklık 20 derece civarında. Gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişiklik bekleniyor. Sabah saatlerinde serin bir hava var. Öğle saatlerine doğru hafif bir sıcaklık artışı olabilir.

Bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Akşam saatlerinde yerel olarak kısa süreli yağışlar öngörülüyor. Böyle günlerde kapalı alanlarda zaman geçirmek faydalı. Dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir. Akşam vakti hafif bir serinlik olacağı için bir ceket giymek konforu artıracaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı olacak. Pazartesi ve Salı günleri güneşli bir hava bekleniyor. Çarşamba günü bulutluluk artacak ve hafif yağış bekleniyor. Bu nedenle, çarşamba günü dışarıda daha hazırlıklı olmalısınız. Havanın durumuna göre planlarınızı esnek tutmak önemli.

Gaziantep'te 3 Ekim 2026 tarihi hafif yağışların olabileceği bir gün sunuyor. Hava durumuna göre dış mekan planlarınızı düzenlemek güvenliğinizi artırır. Ayrıca gününüzü daha verimli geçirmenize yardımcı olur. Hem hafta sonu hem de takip eden günlerde Gaziantep’te güzel bir deneyim bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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