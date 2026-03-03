Gaziantep Hava Durumu! 03 Mart Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 3 Mart 2026 Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece arasında. Gün boyunca sıcaklık 16 - 17 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 - 11 derece civarında kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise %60 - %70 seviyelerinde olacak.

Bugün Gaziantep'te hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 16 - 17 dereceye çıkacak. Hava güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 11 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde sürecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve ılıman olacak. 4 Mart Çarşamba günü sıcaklıkların 13 - 14 derece civarında olması bekleniyor. 5 Mart Perşembe günü 14 - 15 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. 6 Mart Cuma günü de sıcaklık 14 - 15 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş kremi kullanmanız faydalı. Rüzgar hafif olacağı için hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var.

Gaziantep'te 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 16 derece civarında. Önümüzdeki günler de güneşli ve ılıman geçecek. Bu güzel havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz.