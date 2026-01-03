HABER

Gaziantep Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 3 Ocak 2026 tarihli hava durumu oldukça ılımandır ve sıcaklık 15 ile 30 derece arasında değişmektedir. Gün doğumu saat 06:42, gün batımı ise 17:54'te gerçekleşecektir. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 14 ile 29 derece olup parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. 5 Ocak'ta da benzer koşullar sürerken, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde sıcaklıklar düşüş yaşayacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem mevcuttur.

Taner Şahin

Gaziantep'te, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça ılıman ve keyifli. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 30 derece arasında değişecek. Gün doğumu 06:42'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:54'te olacak. Nem oranı yaklaşık %65 civarında. Rüzgar hızı 17 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

4 Ocak Pazar günü, hava sıcaklıkları 14 ile 29 derece arasında değişecek. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 13 ile 29 derece olacak. Hava yine parçalı bulutlu görünümde olacak. 6 Ocak Salı günü, sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında değişecek. Hava kapalı olacak. 7 Ocak Çarşamba günü, sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da etkili olabilir. Hava kapalı olduğunda nem oranı artabilir. Nemli havaya karşı hassas olanlar uygun önlemler alabilir.

Gaziantep'te hava durumu genellikle ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem söz konusu. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceği unutulmamalıdır. Buna göre hazırlıklı olmak gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olabilir.

hava durumu Gaziantep
