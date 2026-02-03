HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 03 Şubat Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında olacakken, kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Nem oranının yüksek kalması ve rüzgar hızının saatte 5 kilometre civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, hava durumu daha sakinleşerek 4 Şubat itibarıyla güneşli günler yaşanacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 03 Şubat Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 13 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 km civarında seyredecek. Gün doğumu 07:34, gün batımı ise 17:59 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. 4 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 0 ile 14 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 5 ile 12 derece olacak. Kısmen güneşli bir gün geçireceğiz. 6 Şubat Cuma günü ise sıcaklık 6 ile 10 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kat kat giyinmek, sıcak kalmaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy’den İran kararı: "Terörist ilan ettiler"Zelenskiy’den İran kararı: "Terörist ilan ettiler"
Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdiKatliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.