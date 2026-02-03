Gaziantep Hava Durumu! 03 Şubat Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 13 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 km civarında seyredecek. Gün doğumu 07:34, gün batımı ise 17:59 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. 4 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 0 ile 14 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 5 ile 12 derece olacak. Kısmen güneşli bir gün geçireceğiz. 6 Şubat Cuma günü ise sıcaklık 6 ile 10 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kat kat giyinmek, sıcak kalmaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korur.