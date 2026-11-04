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Gaziantep Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 04 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava hafif bulutlu ve sıcaklık 20 derece civarındadır. Gündüz 19-22 derece arasında değişen sıcaklık, dışarıda vakit geçirenler için ideal bir atmosfer sunuyor. Ancak, akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterebilir; gece ve sabah saatlerinde soğuma yanı sıra bazı günlerde yağış ihtimali bulunuyor. Dış mekan aktiviteleri planlarken, hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Gaziantep Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 04 Kasım 2026 tarihinde Gaziantep'te hava hafif bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Gaziantep’in ılıman iklimi kışa yaklaşırken, sıcaklıkta bir dengesizlik söz konusu değil. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirenler için güzel bir atmosfer oluşuyor. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, hafif bir üst giysi almanız faydalı olacaktır. Akşam saatleriyle birlikte sıcaklıklar düşebilir.

Bugünkü hava, ılımlı bir görünüm sunuyor. Güneş varlığı hissediliyor. Bu durum keyifli bir gün geçirmeye olanak tanıyor. Aralıklı bulutlar zaman zaman hafif bir serinlik de yaratabilir. Gaziantep'te bu tür hava koşulları, anlık değişimlere hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izleyebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde gece ve sabah saatlerinde soğuma bekleniyor. Bazı günlerde yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. Hafta ortasında sıcaklıkların 17-19 derece civarına düşmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle açık alan etkinliklerinde ve seyahatlerde bu durum önem kazanıyor.

Hava koşullarındaki değişkenlik, hazırlık yapmayı gerektiriyor. Dışarıda uzun zaman geçirecekseniz, giyiminizi dikkatli seçmelisiniz. Kat kat giysiler tercih etmek, hava durumundaki değişikliklere hızla adapte olmanızı sağlar. Ani yağışlara karşı bir şemsiye ya da hafif bir yağmurluk bulundurmak önemlidir. Gaziantep hava durumu hakkında güncel bilgi edinmek, dış mekan aktivitelerinizi daha konforlu hale getirecektir.

Gaziantep'te bugünkü hava koşulları keyifli ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde beklenen soğuma ve olası yağışlar, dışarıda zaman geçirmenizi etkileyebilir. Hava durumu değişimlerine hazırlıklı olmak, keyfinizi artıracak en önemli unsurdur.

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hava durumu Gaziantep
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