Gaziantep Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu güneşli. Hava az bulutlu bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 19 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %49, akşam ise %67 civarında olacak. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

5 Nisan Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. 6 Nisan Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar yine 18 ile 22 derece arasında olacak. 7 Nisan Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 17 ile 22 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle 6 ve 7 Nisan tarihlerinde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde trafikte görüş mesafesi azalabilir. Yollar kayganlaşabileceği için dikkatli olmalısınız. Sürüş sırasında hız limitlerine uymak önemlidir.

