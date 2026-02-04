Gaziantep Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava açık ve güneşli. Sıcaklık 0 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı %63'tür. Rüzgar hızı ise 11.4 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30'dur. Gün batımı saati 17:58 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Şubat Perşembe az bulutlu geçecek. 6 Şubat Cuma hafif yağmurlu olacak. 7 Şubat Cumartesi günü de hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızları ise 3.59 km/saat ile 9.07 km/saat arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 0 ile 10 derece aralığında kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak da gereklidir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen bir mont kullanmak da faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korur. Böylece gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.