HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava açık ve güneşli bir durumda. Sıcaklık 0 ile 10 derece arasında değişiyor. Nem oranı %63. Rüzgar hızı 11.4 km/saat. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek. 5 Şubat'ta az bulutlu, 6 ve 7 Şubat'ta hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında. Dışarı çıkanların kat kat giyinmesi ve su geçirmeyen ayakkabı kullanması öneriliyor.

Gaziantep Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava açık ve güneşli. Sıcaklık 0 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı %63'tür. Rüzgar hızı ise 11.4 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30'dur. Gün batımı saati 17:58 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Şubat Perşembe az bulutlu geçecek. 6 Şubat Cuma hafif yağmurlu olacak. 7 Şubat Cumartesi günü de hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızları ise 3.59 km/saat ile 9.07 km/saat arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 0 ile 10 derece aralığında kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak da gereklidir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen bir mont kullanmak da faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korur. Böylece gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul ettiİstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.