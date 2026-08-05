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Gaziantep Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 5 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 40-42 derece arasında seyredebileceği belirtiliyor. 6 ve 7 Ağustos günleri de benzer sıcaklıkların etkili olacağı öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların bol su içmesi, hafif giysiler giymesi, güneşten korunması ve serin ortamlarda bulunması öneriliyor. Sıcak havaya karşı bu önlemler, sağlık ve konfor için önemli birer adım sunuyor.

Gaziantep Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Gaziantep'te 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu çok sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40 - 42 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 24 - 25 derecelerde seyreder. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olanlar için zorlayıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde sürecek. 6 Ağustos Perşembe ve 7 Ağustos Cuma günleri sıcaklık 40 - 41 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise yine 24 - 25 derece arasında kalacak. 8 Ağustos Cumartesi günü de hava koşullarının aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketmek önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önem taşır.

Gaziantep'teki hava durumu göz önüne alındığında, sıcak havaya karşı önlemler almak sağlıklı ve konforlu bir gün sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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