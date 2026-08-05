Gaziantep Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu çok sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40 - 42 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 24 - 25 derecelerde seyreder. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olanlar için zorlayıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde sürecek. 6 Ağustos Perşembe ve 7 Ağustos Cuma günleri sıcaklık 40 - 41 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise yine 24 - 25 derece arasında kalacak. 8 Ağustos Cumartesi günü de hava koşullarının aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketmek önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önem taşır.

Gaziantep'teki hava durumu göz önüne alındığında, sıcak havaya karşı önlemler almak sağlıklı ve konforlu bir gün sağlar.