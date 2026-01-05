HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 5 Ocak 2026'da soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın üzerinde, gündüz ise 6 derece civarında seyredecek. Akşam sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. 6 ve 7 Ocak'ta kısmen güneşli hava hakim olacak. Dışarıda kalın giysiler tercih edilmeli. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir, bu nedenle uygun kıyafetlerle dışarı çıkmak önemlidir. Sıcak içecekler de vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Gaziantep'te, 5 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde kalacak. Gündüz ise 6 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık 2 ile 0 derece arasında değişecek. Rüzgar, kuzeyden saatte 7 ile 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %60 ile %65 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:44'tür. Gün batımı ise 17:26 olarak tahmin ediliyor.

6 Ocak Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. 7 Ocak Çarşamba da kısmen güneşli geçecek. 8 Ocak Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 2 derece arasında olacak. Rüzgar hızları 6 ile 12 kilometre arasında esmeye devam edecek.

Hava sıcaklıklarının düşük olacağını göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Bu, soğuk algınlığı ve gribe karşı korunmayı destekler. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarıda vakit geçirenler, özellikle çocuklar ve yaşlılar için uygun giysiler kullanmalıdır. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçmekte etkili olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulunduİki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu
Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli olduMaduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.