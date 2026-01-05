Gaziantep Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 5 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde kalacak. Gündüz ise 6 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık 2 ile 0 derece arasında değişecek. Rüzgar, kuzeyden saatte 7 ile 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %60 ile %65 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:44'tür. Gün batımı ise 17:26 olarak tahmin ediliyor.

6 Ocak Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. 7 Ocak Çarşamba da kısmen güneşli geçecek. 8 Ocak Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 2 derece arasında olacak. Rüzgar hızları 6 ile 12 kilometre arasında esmeye devam edecek.

Hava sıcaklıklarının düşük olacağını göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Bu, soğuk algınlığı ve gribe karşı korunmayı destekler. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarıda vakit geçirenler, özellikle çocuklar ve yaşlılar için uygun giysiler kullanmalıdır. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçmekte etkili olacaktır.