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Gaziantep Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 5 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli. Bugün hava sıcaklığı 35°C, nem oranı %81 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 19 km/saat olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarıyla geçecek. 6 Temmuz'da sıcaklığın 33°C olması beklenirken, 7 Temmuz'da 35°C'ye yükselebilir. Bu sıcak ve nemli havada güneş koruyucu kullanmak, bol su içmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak büyük önem taşıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava sıcaklığı 35°C. Hava güneşli. Nem oranı %81 civarında. Rüzgar hızı ise 19 km/saat olarak ölçülüyor. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'teki tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 33°C olması bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 35°C civarına ulaşması öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı yüksek seviyelerde olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken önlem almak önemli. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geliyor. Güneş koruyucu ürün kullanmak ve bol su içmek vücut sağlığı için faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı terlemeyi artırır. Vücut ısısı daha hızlı yükselebilir. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak daha sağlıklı bir seçimdir.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak önemli. Vücut ısısını dengelemek için gerekli önlemleri almak sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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