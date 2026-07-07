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Gaziantep Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te bugün hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34-35 derece arasında, gece ise 22-23 derece civarında seyredecek. Düşük nem oranı ile birlikte rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyenler su tüketimine dikkat etmeli. Aynı zamanda hafif giysiler tercih edilmesi, güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanılması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Gaziantep Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34-35 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük. Yaklaşık %24 seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 8-9 kilometre olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Gün boyunca bol su tüketmek önemli. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önemli. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ortamlarda bulunmak da en iyisi.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'teki hava durumu benzer şekilde olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 32-33 derece aralığında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise 33-34 derece civarında olması bekleniyor. Aynı önlemleri alarak sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Gaziantep'te bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Su tüketimine özen göstermek önemlidir. Uygun giysiler seçilmeli. Güneşten korunmak sağlığınızı korumak için oldukça gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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