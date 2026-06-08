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Gaziantep Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 8 Haziran Pazartesi, güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 35 dereceye ulaşacak, gece ise 20 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık nem ve rüzgarla birlikte 37 dereceyi bulabilir. Yağış olasılığı yok. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında, kuzeydoğudan esecek. İnsanların bu sıcak günlerde bol su içmesi, açık renkli giysiler giymesi ve güneş koruyucu kullanması önemli. Aksi halde sağlığı riske atmak mümkün.

Gaziantep Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Gaziantep'te 8 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkabilir. Bu, nem ve rüzgar koşullarına bağlıdır. Yağış olasılığı %0 seviyesinde. Yani yağış beklenmiyor.

Rüzgar hızı 11 km/saat civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Nem oranı %39 ile %55 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü sıcaklık 35 derece civarında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 34 derece civarında seyredecek. Bu günlerde de yağış beklenmiyor.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. Serin ortamlarda bulunmak sağlığı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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