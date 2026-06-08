Gaziantep Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 8 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkabilir. Bu, nem ve rüzgar koşullarına bağlıdır. Yağış olasılığı %0 seviyesinde. Yani yağış beklenmiyor.

Rüzgar hızı 11 km/saat civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Nem oranı %39 ile %55 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü sıcaklık 35 derece civarında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 34 derece civarında seyredecek. Bu günlerde de yağış beklenmiyor.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. Serin ortamlarda bulunmak sağlığı korumak açısından önemlidir.