Gaziantep Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişiyor. Sabah saatlerinde sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 10 dereceye kadar çıkacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızı ise saatte 9 kilometre olacak. Nem oranı %65 civarında seyrederken, önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve güneşli günler bekleniyor. Uygun giyinmek ve hava koşullarına dikkat etmek önem taşıyor.

Taner Şahin

Gaziantep'te 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu. Gün boyunca artan bulutlar var. Sıcaklık 10 derece civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gün ilerledikçe sıcaklığın 10 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 9 kilometre olacak. Nem oranı ise %65 civarında seyredecek.

Bugün Gaziantep'te hava durumu değişken. 10 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %65 seviyelerinde yer alacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 9 Ocak Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. 10 Ocak Cumartesi günü ise bol güneş ışığı hakim olacak. Sıcaklık ise 12 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat edilmeli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken mutlaka şemsiye bulundurulmalı. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korur.

