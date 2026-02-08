Gaziantep Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gün içerisinde sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Hafif yağışlı bir hava hakim. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan, saatte 6 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde güneybatıdan, saatte 11 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde güneybatıdan saatte 9 kilometre hızla eserken, gece saatlerinde batıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %93 olarak bekleniyor. Öğle saatlerinde bu oran %77’ye düşecek. Akşam saatlerinde yine %85 civarında olacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %92 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişken olacak. Sıcaklık 6 ile 17 derece arasında değişecek. Pazartesi günü, 9 Şubat 2026, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6 ile 17 derece arasında olması tahmin ediliyor. Salı günü, 10 Şubat 2026, bulutların arasından ara sıra güneş görünecek. Sıcaklık 8 ile 15 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 11 Şubat 2026, hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 8 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek de faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve şemsiyeler kullanmalısınız. Bu sayede ıslanmaktan kaçınabilirsiniz. Soğuk havalarda kalın ve sıcak tutan giysiler tercih etmelisiniz. Üşümeyi önlemek için bu önemli bir önlemdir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.