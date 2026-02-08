HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, hafif yağışlı ve serin olacak. Sıcaklık sabah 6, öğle 12, akşam 10 dereceye yükselecek. Rüzgar sabah kuzeybatıdan esmeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava durumu nedeniyle planlarınızı uyarlamak ve uygun giysiler giymek önemli. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanarak ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

Gaziantep Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gün içerisinde sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Hafif yağışlı bir hava hakim. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan, saatte 6 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde güneybatıdan, saatte 11 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde güneybatıdan saatte 9 kilometre hızla eserken, gece saatlerinde batıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %93 olarak bekleniyor. Öğle saatlerinde bu oran %77’ye düşecek. Akşam saatlerinde yine %85 civarında olacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %92 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişken olacak. Sıcaklık 6 ile 17 derece arasında değişecek. Pazartesi günü, 9 Şubat 2026, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6 ile 17 derece arasında olması tahmin ediliyor. Salı günü, 10 Şubat 2026, bulutların arasından ara sıra güneş görünecek. Sıcaklık 8 ile 15 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 11 Şubat 2026, hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 8 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek de faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve şemsiyeler kullanmalısınız. Bu sayede ıslanmaktan kaçınabilirsiniz. Soğuk havalarda kalın ve sıcak tutan giysiler tercih etmelisiniz. Üşümeyi önlemek için bu önemli bir önlemdir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldıMeriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı
Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli olduKuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.