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Gaziantep Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 8 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 34 derece civarında seyredecek. Nem oranı %17'yi bulacak. Rüzgar saatte 6,69 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak ve kuru hava koşulları devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olmaları öneriliyor. Bu durumu göz önünde bulundurmak seyahat planları için önemli bir faktördür.

Gaziantep Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Gaziantep'te 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 34 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %17 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 6,69 kilometre civarında esmesi öngörülüyor. Bu koşullar altında Gaziantep'teki hava durumu sıcak ve kuru olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 34 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %15 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 6,09 kilometre civarında esmesi öngörülüyor. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 35 derece civarında olacağı görülüyor. Nem oranı %13 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 3,28 kilometre civarında esmesi bekleniyor. Bu veriler doğrultusunda Gaziantep'te hava durumu sıcak ve kuru sürmeye devam edecek.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Bu yüzden güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Ayrıca güneş kremi sürülmeli ve bol su içilmelidir. Aşırı sıcakların vücut üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Gaziantep'te hava durumu yaz aylarında sıcak ve kuru koşullarla karakterizedir. Yaz aylarında Gaziantep'e seyahat etmeyi planlayanların durumu önceden kontrol etmeleri önem taşımaktadır. Sıcak hava koşulları için uygun giyinmek gereklidir. Yeterli su tüketmek de sağlığınıza katkı sağlayacaktır. Güneş ışınlarından korunmak, keyifli bir gün geçirmenizi sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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