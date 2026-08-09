Gaziantep Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ağustos 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 38-40 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24-26 derece olacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı hafif. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in yaz aylarında sıkça görülen hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi, hava genellikle güneşli. Sıcaklık 39-41 derece arasında değişecek. 11 Ağustos Salı günü de benzer koşullar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 38-40 derece. Gece ise 24-26 derece civarında olacak. 12 Ağustos Çarşamba yine güneşli. Sıcaklıklar 39-41 derece arasında seyredecek.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dikkatli olunmalı. Bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler giyilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler uygulanmalı. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak önemli. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması faydalıdır.

Gaziantep'te yaz aylarında yüksek sıcaklıklar görülür. Yaz aylarında Gaziantep'e seyahat etmeyi planlayanlar önceden hava durumunu kontrol etmeli. Gerekli önlemleri almalı. Sıcak hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Yeterli sıvı almak ve güneşten korunmak, konforlu ve sağlıklı bir deneyim için gereklidir.