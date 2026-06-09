Gaziantep Hava Durumu! 09 Haziran Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak olacak. Yaz mevsiminin etkileri hissedilecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklıklar 33 - 34 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 19 - 20 derece düşecek. Rüzgarın hızı 5 - 7 km/s seviyelerinde kalacak. Nem oranı %30 - %40 arasında değişecek. Yağış ihtimali ise %0 olarak bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, gün içinde dışarıda vakit geçirenler için bir risk oluşturuyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek öneriliyor. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yine 33 - 34 derece civarında seyredecek. 11 Haziran Perşembe günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 34 - 35 dereceye ulaşacak. 12 Haziran Cuma günü de hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 33 - 34 derece civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, yazın tipik özellikleridir. Ancak aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Kalp ve damar hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su içmek ve hafif giysiler giymek sağlığı korumaya yardımcı olur.

Gaziantep'te 9 Haziran 2026 Salı günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli geçecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır.