Gaziantep Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu, 9 Mart 2026 tarihi itibarıyla oldukça ılımandır. Bugün sıcaklık gündüz 15 derece, gece ise 1-2 derece arasında seyredecek. Rüzgar batıdan hafif esmekte ve nem oranı %78 civarındadır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının süreceği öngörülmektedir. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek için hazırlıklı olmanız önemli. Yanınıza bir ceket almayı unutmamalısınız.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi. Gaziantep'te hava durumu oldukça ılımandır. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarındadır. Gece ise 1-2 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden hafif esecek. Hızı saatte 11 kilometredir. Nem oranı %78 civarındadır. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 15-16 derece arasında ölçülecek. 11 Mart Çarşamba günü parlak güneş ışığı eşliğinde geçecek. Sıcaklık 16-17 dereceye ulaşacak. 12 Mart Perşembe günü de bol güneş ışığı görülecek. Sıcaklık yine 15-16 derece civarında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif esintilerle devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam serin olabileceğini unutmamalısınız. Yanınıza bir ceket almanız önerilir. Güneş ışınlarının etkili olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmalısınız. Bu, cildinizi koruyacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirmek mümkündür. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmanız gerekir.

hava durumu Gaziantep
