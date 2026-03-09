Gaziantep Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi. Gaziantep'te hava durumu oldukça ılımandır. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarındadır. Gece ise 1-2 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden hafif esecek. Hızı saatte 11 kilometredir. Nem oranı %78 civarındadır. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 15-16 derece arasında ölçülecek. 11 Mart Çarşamba günü parlak güneş ışığı eşliğinde geçecek. Sıcaklık 16-17 dereceye ulaşacak. 12 Mart Perşembe günü de bol güneş ışığı görülecek. Sıcaklık yine 15-16 derece civarında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif esintilerle devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam serin olabileceğini unutmamalısınız. Yanınıza bir ceket almanız önerilir. Güneş ışınlarının etkili olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmalısınız. Bu, cildinizi koruyacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirmek mümkündür. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmanız gerekir.