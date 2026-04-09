Gaziantep Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Nisan 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde yoğun sis etkili olacak. Hava sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerine doğru sis kalkacak. Hava sıcaklığı 16 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece arasında olması bekleniyor.

Gaziantep hava durumu, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasına yol açabilir. Bu nedenle, sabah trafikte olanların dikkatli olmaları önemlidir. Hızlarını düşürmeleri gerekecek. Öğle saatlerinde hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 16 derece civarına ulaşacak. Bu saatlerde dışarıda vakit geçirmek için uygun hava koşulları oluşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Nisan Cuma günü, kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8 - 16 derece arasında olacak. 11 Nisan Cumartesi günü, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 6 - 15 derece arasında değişecek. 12 Nisan Pazar günü ise sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 4 - 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, Gaziantep'te geçireceğiniz günleri konforlu hale getirecek.