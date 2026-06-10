Gaziantep Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

10 Haziran 2026 Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 26 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 20 kilometre olacak. Nem oranı gündüz %24, akşam ise %44 civarında kalacak. Bu sıcak ve kuru hava açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 34 derece olacak. 12 Haziran Cuma günü de sıcaklığın 34 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Bu sıcak hava koşullarında güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de akıllıca bir seçimdir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Gölgelik alanlarda bulunmak aşırı ısınmayı önleyecektir. Alınacak bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.