Gaziantep Hava Durumu! 10 Şubat Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı. Gaziantep'te hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında. Gece ise 8 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %79 civarında. Rüzgar hızı saatte 20 kilometre civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %88 olarak öngörülüyor. Bu durum bölgesel düzensiz yağışlar olabileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 11 Şubat Çarşamba hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 7 derece arasında değişecek. 12 Şubat Perşembe yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 13 ile 8 derece arasında olacak. 13 Şubat Cuma ise yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 9 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir olabilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar hızına göre önlemler almak konforu artıracaktır. Böylece, Gaziantep'teki hava koşullarına uygun hazırlıklı olabilirsiniz.