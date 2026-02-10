HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 10 Şubat Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 15 derece olacakken, gece 8 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %79 ve rüzgar hızı saatte 20 kilometre civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali oldukça yüksek, %88 düzeyinde. Önümüzdeki günlerde ise hafif yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 10 Şubat Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı. Gaziantep'te hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında. Gece ise 8 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %79 civarında. Rüzgar hızı saatte 20 kilometre civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %88 olarak öngörülüyor. Bu durum bölgesel düzensiz yağışlar olabileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 11 Şubat Çarşamba hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 7 derece arasında değişecek. 12 Şubat Perşembe yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 13 ile 8 derece arasında olacak. 13 Şubat Cuma ise yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 9 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir olabilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar hızına göre önlemler almak konforu artıracaktır. Böylece, Gaziantep'teki hava koşullarına uygun hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı! İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!
Fırçayla saldırdığı arkadaşını ağır yaraladı: Gözaltılar varFırçayla saldırdığı arkadaşını ağır yaraladı: Gözaltılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.