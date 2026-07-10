Gaziantep Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 derece civarında tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 28 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %53 olacak. Akşam saatlerinde ise %72 civarına yükselebilir.

Yaz aylarında Gaziantep'te hava durumu genellikle yüksek sıcaklıklarla kendini gösteriyor. Bugün hava sıcaklığının 35 derece olacağı öngörülüyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 derece civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklığın 37 derece olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir unsurdur.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek faydalı olacaktır. Dışarı çıkmak gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, sıcak saatlerde ağır fiziksel aktivite yapmamak sağlığınız için daha uygun olacaktır.

Gaziantep'te yaz aylarında hava durumu genelde sıcak ve kuru geçer. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte vücudunuzun susuz kalmaması için düzenli su tüketmeye özen gösterin. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.