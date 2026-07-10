HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 35 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 28 derece olması bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Yüksek nem oranı ise sabah %53, akşam %72 civarına yükselebilir. Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önerilir. Güneşten korunmak ve bol su tüketmek önemlidir.

Gaziantep Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 derece civarında tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 28 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %53 olacak. Akşam saatlerinde ise %72 civarına yükselebilir.

Yaz aylarında Gaziantep'te hava durumu genellikle yüksek sıcaklıklarla kendini gösteriyor. Bugün hava sıcaklığının 35 derece olacağı öngörülüyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 derece civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklığın 37 derece olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir unsurdur.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek faydalı olacaktır. Dışarı çıkmak gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, sıcak saatlerde ağır fiziksel aktivite yapmamak sağlığınız için daha uygun olacaktır.

Gaziantep'te yaz aylarında hava durumu genelde sıcak ve kuru geçer. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte vücudunuzun susuz kalmaması için düzenli su tüketmeye özen gösterin. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası
Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.