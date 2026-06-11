Gaziantep Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Gaziantep'te hava sıcaklıkları gündüz 30 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 26 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 21 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar 27, 23 ve 19 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'te tipik bir yaz gününü temsil ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. 12 Haziran Cuma günü 34 dereceye çıkması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 33 derece civarında olacak. 14 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 30 dereceye düşecek. Bu süre içerisinde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemli. Bol su tüketmek de sağlığı koruyacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler arasında dışarıda bulunmamak faydalı olacaktır.

Gaziantep'te yaz aylarında genellikle yüksek sıcaklıklar gözlemlenir. Yaz aylarında buraya seyahat etmeyi düşünenlerin hava durumunu kontrol etmeleri önerilir. Gerekli önlemleri almak, yazın keyfini çıkarmak için önemlidir.