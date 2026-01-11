HABER

Gaziantep Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağışlı. Sıcaklık 4 ile 6 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de yağışlı hava koşulları devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 4 ile 8 derece arasında olacak. 13 Ocak Salı ve 14 Ocak Çarşamba güneş ışığı bekleniyor ancak hava sıcaklıkları -4 dereceye düşecek. Hava durumunu göz önünde bulundurarak kıyafet ve planlarınızı ayarlamanız önem taşıyor.

Taner Şahin

Gaziantep'te 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında değişecek. Yoğun yağışlar bekleniyor. Gaziantep'te bugünkü hava durumu soğuk ve yağışlı olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında olacak. Yağışlı hava koşulları sürecek. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 8 ile -3 derece arasında değişecek. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. 14 Ocak Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 8 ile -4 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu hava koşulları altında, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından gereklidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de ısıtıcı bir etkisi olacaktır. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

