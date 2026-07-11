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Gaziantep Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu son derece sıcak geçecek. Sıcaklık 40 derece civarına ulaşacak. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmamak en iyisi. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının 39-40 derece arasında devam etmesi bekleniyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması önem taşıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Gaziantep'te 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça sıcak olacak. Sıcaklıklar 40 derece civarına ulaşacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı ise %23 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 7 km hızla esecek.

Bu yüksek sıcaklıklar Gaziantep hava durumu için olağanüstüdür. Böyle bir günde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak en iyisidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarı çıkmamayı tercih edin. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa bol su içmeyi ihmal etmeyin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklık açısından fazla değişmeyecek. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklığın yine 40 derece civarında olması bekleniyor. 13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günlerinde sıcaklıkların 39-40 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarına hazırlıklı olun.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanın. Mümkünse serin ortamlarda kalmaya çalışın. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçının. Bu sağlık açısından faydalı olacaktır.

Gaziantep'te 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü ve sonrası için hava sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Sıcak hava koşullarına karşı tedbirli olmak önemlidir. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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