HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 4 derece, öğle saatlerinde ise 13 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 7 dereceye düşecek. Gece, hava açık kalacak ve sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcak ve güneşli hava etkili olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem başlayacak.

Gaziantep Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Gaziantep'te, 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 4 derece olacak. Bu zaman diliminde hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Ancak hava yine bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Yağışın hafifçe devam etmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Gece hava açık olacak.

Gaziantep'teki hava durumu, dışarı çıkarken şemsiye almanızı gerektirebilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iyileşecek. 13 Aralık Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Bu gün sıcaklıklar 2 ile 16 derece arasında değişecek. 14 Aralık Pazar günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar bu gün 2 ile 15 derece arasında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek.

Gelecek günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam serin havaya karşı dikkatli olmalısınız. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz.

Gaziantep'te, 12 Aralık Cuma günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Ayrıca kat kat giyinmekte fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”
Japonya'da şiddetli bir deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldıJaponya'da şiddetli bir deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.