Gaziantep Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 4 derece olacak. Bu zaman diliminde hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Ancak hava yine bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Yağışın hafifçe devam etmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Gece hava açık olacak.

Gaziantep'teki hava durumu, dışarı çıkarken şemsiye almanızı gerektirebilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iyileşecek. 13 Aralık Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Bu gün sıcaklıklar 2 ile 16 derece arasında değişecek. 14 Aralık Pazar günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar bu gün 2 ile 15 derece arasında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek.

Gelecek günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam serin havaya karşı dikkatli olmalısınız. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz.

