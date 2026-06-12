Gaziantep Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 27 kilometre olacak. Nem oranı gündüz %41, akşam %64 civarında ölçülecek. Bugünkü hava durumu net şekilde sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek.

13 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 33 derece civarında tahmin ediliyor. Gaziantep hava durumu için plan yaparken sıcak ve güneşli havayı göz önünde bulundurmak faydalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların güneşten korunmaları önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önerilir. Bol su içmek de güneşin zararlarından korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığınız için faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları beklendiği için önlemlerinizi alışkanlık haline getirmeniz önemli. Bu durum, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize katkı sağlayacaktır.