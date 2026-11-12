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Gaziantep Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu, 12 Kasım 2026 tarihinde dikkat çekici değişimlerle birlikte karşımıza çıkıyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında seyrederken, hafif esinti ve yerel yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 18-21 itibarıyla düşmesi muhtemel. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı önlemler alması önemli. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak, olumsuz hava koşullarından korunmak için akıllıca bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Gaziantep hava durumu, 12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde oldukça dikkat çekici bir profile sahip. Bugünkü hava 19 ile 22 derece arasında sıcaklıklar bekliyor. Bu sıcaklık aralığı, Gaziantep’in tipik sonbahar havasını yansıtıyor. Ayrıca hafif bir esinti de hissedilecek. Sabah saatlerinde serin hava hâkim. Gün içinde ise ılık bir atmosfer oluşacak. Hava durumu verilerine göre, yerel olarak hafif yağışlar beklendiği bildiriliyor. Bu durum, açık havada zaman geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir konu.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep’te hava durumu çalkantılı görünüyor. Cuma günü sıcaklıkların 18-21 derece arasında olması bekleniyor. Cumartesi itibarıyla sıcaklıkların biraz daha düşeceği öngörülüyor. Sıcaklık, 16-19 derece arasında değişecek. Bu değişiklikler, sonbahar aylarının etkileriyle Gaziantep’in iklim dinamiklerinden kaynaklanıyor. Havanın bulutlu geçeceği günlerde kısa süreli yağışlar etkili olabilir.

Hava şartlarının bu durumu göz önüne alındığında, vatandaşların bazı önlemler alması gerekli. Kışa hazırlık olarak, üşüme hissi oluşmadan dışarıda zaman geçirmek için kat kat giyinmek akıllıca bir tercihtir. Ani gelişen hava durumları nedeniyle şemsiyelerinizi yanınızda bulundurmak faydalı olabilir. Sabah saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağı için koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bu, soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltacaktır.

Gaziantep hava durumu dinamiklerini barındırsa da, uygun kıyafet seçimiyle bu süreci sağlıklı geçirebilirsiniz. Hava durumu her zaman değişkendir. Güncel bilgiler ve hava raporlarını kontrol etmekte fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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