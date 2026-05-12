Gaziantep Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Gaziantep'te hava durumu keyifli. Hava sıcaklığının 25 - 26 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hava az bulutlu. Gündüz ise parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 - 23 dereceye düşecek. Gece ise 18 - 19 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 17 - 19 kilometre olacak. Nem oranı ise %0 civarında.

Gaziantep hava durumu ideal koşullar sunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dışarıda vakit geçirebilir. Hafif bir giysiyle günün tadını çıkarabilirler. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer olacak. 13 Mayıs Çarşamba hava sıcaklığı 24 - 25 derece civarında kalacak. 14 Mayıs Perşembe günü ise 22 - 23 dereceye düşmesi bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 21 - 22 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun.

Bu güzel havadan faydalanmak için güneş ışığından korunmalısınız. Hafif bir şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Rüzgarın etkisini azaltmak için hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün boyunca bol su içerek vücudunuzu nemli tutmayı unutmayın. Gaziantep'te geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.