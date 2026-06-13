Gaziantep Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Gaziantep'te hava sıcak ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklık 34 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 18 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 34 kilometre hızla esecek. Gaziantep hava durumu oldukça sıcak ve rüzgarlı.

Bugünkü hava hakkında. Sıcaklıklar yüksek olacak. Rüzgarın etkisiyle hava biraz serin hissedilebilir. Dışarı çıkarken hafif giysi tercih edin. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 15 Haziran Pazartesi günü hava 33 derece olmaya hazırlanıyor. Güneşli bir gün geçireceğiz. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 36 derecelere çıkacak. Hava tamamen güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek gerekir. Güneş kremi kullanmak da ihmal edilmemelidir. Rüzgar, toz ve alerjenleri havada artırabilir. Alerjisi olanların tedbirli olması önerilir. Gerekirse maske kullanmaları faydalı olacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava sıcak ve rüzgarlı kalacak. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.