HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 13 Kasım Cuma günü hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Gündüz güneşli saatler, hafif rüzgarla birlikte güzel bir gün sunuyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için dışarıda vakit geçirenlerin üst giysi alması akıllıca olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları, yerel yağışlarla birlikte serinleyerek devam edecek. Plan yaparken hava durumunu takip etmek önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 13 Kasım Cuma 2026. Gaziantep hava durumu oldukça ilgi çekici. Genel olarak hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında seyredeceği bekleniyor. Gündüz saatlerinde hafif bir esinti, güneş ışıkları şehri aydınlatacak. Akşam saatlerine doğru serin bir havanın etkisini hissedeceğiz. Bu dönem, hafta ortası itibarıyla yükselen sıcaklıkların geride kaldığı bir süreç. Gaziantep'te bugün genel anlamda açık bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde hava durumu elverişli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor.

Gün içinde zaman zaman bulut örtüsü artabilir. Ancak genel olarak ışıl ışıl bir gün geçireceğiz. Özellikle güneşli saatlerde kahve keyfi yapmak veya yürüyüşe çıkmak için ideal koşullar mevcut. Akşam saatlerinde hafif serin bir rüzgar etkisini gösterecek. Sıcaklıklar biraz düşecek. Bu nedenle dışarıda vakit geçirenler için üst giysi veya hafif bir ceket almak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep için hava durumu benzer seyir izleyecek. Hızla düşen sıcaklıklar var. Zaman zaman kısa süreli yerel yağışlar bekleniyor. Özellikle cumartesi ve pazar bu durum daha belirgin olacak. Yağış yapacak gibi görünen bulutlar, günün büyük bölümünde gökyüzünü kaplayabilir. Dışarıda planları olanlar için önlem almak önem kazanıyor. Hafta sonu dışarı çıkmayı planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalı.

Yağış riski ile hissedilen sıcaklık da önemli. Hava daha serin olduğu dönemlerde katmanlı giyim avantaj sağlar. Hava durumunu takip ederek giyimde sıcaklık değişimlerine göre önlem almak, rahatsızlığınızı engeller. Bu aynı zamanda sağlığınızı korur. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa su geçirmeyen bir çanta veya şemsiye bulundurmak mantıklı bir hareket olacaktır.

Gaziantep hava durumu gün içinde güneşli ve keyifli saatler sunuyor. Ancak haftayı kapatırken dikkatli olmak gerekiyor. Serin ve yağışlı günler bizleri bekliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu ile ilgili gelişmeleri takip etmek, planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladıİstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladı
Bakan Kurum'dan Mısır ve COP31 açıklamasıBakan Kurum'dan Mısır ve COP31 açıklaması

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.