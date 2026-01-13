Gaziantep Hava Durumu! 13 Ocak Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar öngörülüyor. Sıcaklıklar 9 ile -2 derece arasında değişecek. Gaziantep'te hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin geçecek. 14 Ocak Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile -4 derece arasında olacak. 15 Ocak Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8 ile -5 derece arasında seyredecek. 16 Ocak Cuma günü de benzer şekilde güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 9 ile -2 derece arasında olacak.

Bugün yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymeniz önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak için uygun önlemler almak gerekir. Önümüzdeki günlerde hava daha sakin olacak. Yine de sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız.