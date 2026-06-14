Gaziantep Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık yaklaşık 21 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde hava yine parçalı bulutlu. Sıcaklık tekrar 21 derece olacak. Gece saatlerinde hava az bulutlu. Sıcaklık 18 derece civarına düşecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Bugünkü hava durumu sabah ve akşamda hafif yağışlı. Gündüz saatleri ise sıcak olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek. 15 Haziran Pazartesi günü genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 33 derece civarında olacak. 16 Haziran Salı günü hava yine güneşli. Sıcaklık 36 derecelere ulaşacak. 17 Haziran Çarşamba günü hava sürekli güneşli olacak. Sıcaklık 38 dereceye yükselecek. Yani, göreceğimiz hava sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler önlem almalı. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek yararlı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Hafif kıyafetler giymek sıcak havanın etkilerini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterelim. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.