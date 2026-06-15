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Gaziantep Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu bugün sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 33°C civarına ulaşırken, gece 19-22°C arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artarak, 16 Haziran'da 36°C, 17 Haziran'da ise 38°C’ye kadar yükselecek. Bu sıcak havalarda dikkatli olunmalı. Öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınları için önlemler almak önem taşımaktadır.

Gaziantep Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 15 Haziran 2026 Pazartesi. Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 33°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığın 19°C ile 22°C arasında olması bekleniyor. Nem oranı %32 olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Gaziantep’in iklim özelliklerini yansıtıyor. Haziran ayı ortalamasına yakın bir durum söz konusu.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer sıcaklıklar gösterecek. 16 Haziran Salı günü, hava sıcaklığı 36°C civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 22°C olacak. 17 Haziran Çarşamba günü, sıcaklıklar 38°C’ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı yine 22°C civarında seyredecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 37°C olması, gece ise 19°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Gaziantep’in yaz aylarının tipik özelliklerini sergiliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler tedbirli olmalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı. Bol su tüketmek de önem taşıyor. Hafif, açık renkli giysiler giymek güneşten korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilmektedir. Alınacak önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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