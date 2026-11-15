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Gaziantep Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep hava durumu, 15 Kasım 2026 tarihinde serin ve kapalı bir görünüm sergiliyor. Sıcaklıklar gün içinde 19 ile 22 derece arasında seyrederken, hafif rüzgar dışarıda soğuk bir hissiyat yaratabilir. Geçmişteki sıcaklık dalgalanmaları dikkate alındığında, dışarı çıkmayı planlayanlar kalın giysiler tercih etmelidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor, bu nedenle hava tahminlerine uygun olarak kıyafet seçimi yapmak önemlidir.

Gaziantep Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Gaziantep hava durumu, 15 Kasım Pazar 2026 tarihinde dikkat çekici bir hale geliyor. Bugün hava kapalı ve serin olacak. Sıcaklıklar, gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif rüzgar, dışarıda gezinenlere soğuk hissi verebilir. Geçmişte yaşanan sıcaklık dalgalanmaları sonrasında, bugünün havası temkinli bir gidişat sergiliyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar, kalın bir ceket veya hırka almayı unutmamalıdır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Güneşin sıcak ışıklarını özleyen Gaziantepliler için bugün, kapalı ve bulutlu geçecek. Bugünkü hava için yanıt, biraz kapalı, biraz serin ama yaşanabilir bir gün şeklinde olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü itibarıyla hava biraz daha ısınacak. Sıcaklıkların 21 ile 25 derece arasında olması bekleniyor. Dış etkinliklerde akşamları serin hava etkili olabilir. Hafif giysilerle windy bir ortamda kalmamaya dikkat etmek önemli. Hafta ortasında sıcaklıkların iniş çıkış göstermesi bekleniyor. Bu nedenle çeşitli hava koşullarına hazırlıklı olmakta fayda var. Havanın serin olduğu anlarda ince giyinmek gerekiyor. Gerektiğinde kalın giysilere geçiş yapmak sağlığınızı koruyacaktır.

Gaziantep hava durumu hakkında bilgi almak, bugünün şartlarının yanı sıra gelecekteki hava tahminini de içerir. Değişken hava koşullarına göre plan yaparken dış mekan aktivitelerinizde tahminleri dikkate almalısınız. Sıcak ve serin dönemleri dengelemek, gününüzü konforlu hale getirir. Dışarı çıkmak için en uygun zamanı belirlemelisiniz. Kıyafet seçimini göz önünde bulundurarak, Gaziantep ruhunu yaşamak için gününüzü planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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