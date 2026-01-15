Gaziantep Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

15 Ocak 2026 Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar inebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %77 arasında değişecek. Bugün Gaziantep'te hava durumu bu koşullarda devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 0 derece civarında seyredecek. 17 Ocak Cumartesi günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0 dereceye yaklaşacak. 18 Ocak Pazar günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklığı 6 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında olacak. Bu dönemde Gaziantep'te hava durumu soğuk ve güneşli kalacak.

Soğuk günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli hava olsa da ani değişimlere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yanınızda uygun giysiler bulundurmak sağlığınızı koruyacaktır.