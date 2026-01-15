HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu, 15 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve güneşli bir atmosferde geçecek. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında seyredecekken, geceleri sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın kuzeybatıdan esmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık daha da azalabilir. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar beklenirken, kalın giysiler ve kat kat giyinmek, sağlığı korumak adına önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

15 Ocak 2026 Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar inebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %77 arasında değişecek. Bugün Gaziantep'te hava durumu bu koşullarda devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 0 derece civarında seyredecek. 17 Ocak Cumartesi günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0 dereceye yaklaşacak. 18 Ocak Pazar günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklığı 6 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında olacak. Bu dönemde Gaziantep'te hava durumu soğuk ve güneşli kalacak.

Soğuk günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli hava olsa da ani değişimlere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yanınızda uygun giysiler bulundurmak sağlığınızı koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar varBaşakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var
Kar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildiKar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.