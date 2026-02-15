Gaziantep Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 5 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 18 ile 23 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:19. Gün batımı ise 18:09 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklığı 5 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 17 Şubat Salı günü ise hava sıcaklığı 6 ile 11 derece arasında seyredecek. Bu günde hafif yağmur öngörülüyor. 18 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığı yine 6 ile 11 derece olacak. Hafif yağmurlu bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşük olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için astım veya alerji olanların dikkatli olması önerilir. Rüzgar hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak gerekecek. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.