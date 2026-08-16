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Gaziantep Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 16 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-35 dereceye ulaşacak, geceleri ise 22-23 derece dolaylarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları gerçekleşecek. 17 ve 18 Ağustos'ta sıcaklık 33-34 derece civarında kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketimi yapması ve güneşten korunması önem taşıyor. Bu günlerde hafif kıyafetler tercih edilmeli.

Gaziantep Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Gaziantep'te hava durumu 16 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-35 derece civarında seyredecek. Gece ise 22-23 derece arasında kalması bekleniyor. Bu sıcaklık, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugün açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Bu durum, hava kalitesinin yüksek olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 33-34 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 18 Ağustos Salı günü de sıcaklıklar 33-34 derece civarında seyredecek. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 35-36 dereceye yükselecek. Yine güneşli bir gün olması planlanıyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Bol su tüketimi şart. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması tavsiye ediliyor. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalı. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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