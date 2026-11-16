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Gaziantep Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 16 Kasım 2026 tarihi hava durumu bakımından serin bir gün sunuyor. Gün içerisinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Hafif bulutlu bir hava ile başlayan gün, ilerleyen saatlerde güneşin çıkmasıyla keyifli bir atmosfer yaratıyor. Ancak akşam saatlerinde soğuk rüzgarlar hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 20 derece civarında kalacakken, yağışların artabileceği tahmin ediliyor. Uygun giyinmek ve hava tahminlerine dikkat etmek önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Gaziantep'te 16 Kasım 2026 tarihi açısından hava durumu farklı bir gün sunmakta. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Güne hafif bulutlu bir hava ile başlandı. İlerleyen saatlerde güneşin yüzünü az da olsa göstereceği tahmin ediliyor. Bugün havanın genel olarak serin olduğu söylenebilir. Dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir atmosfer var. Hafif bir rüzgar ile ılımlı bir gün geçireceksiniz.

Gaziantep'te hava durumu gün boyunca bu dengede kalacak. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. Akşam planlarınız varsa ceket almayı unutmayın. Akşam saatlerinde dışarıda soğuk rüzgarlar hissedilebilir. Uygun giyinmek bu nedenle önem taşıyor. Sağanak şeklinde hafif yağışlar ise günün ilerleyen saatlerinde kendini gösterebilir.

Hava durumu önümüzdeki günlerde dikkat çekici değişiklikler gösterecek. Gaziantep'e yönelik tahminlere göre, sıcaklıklar 20 derece civarında kalacak. Ancak yağışlı günlerin sayısı artabilir. Özellikle hafta ortasında beklenen yağış, şehrin atmosferini değiştirebilir. Dışarı çıkmadan evvel hava tahminlerini takip etmek iyi bir fikir. Havanın kapalı olması planlarınızı etkileyebilir. Bu yüzden esnek davranmanız gerekebilir.

Hava şartlarına karşı alınabilecek bazı önlemlere de dikkat etmekte fayda var. Yağışlı günlerde dışarıda olmayı düşünüyorsanız su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Yanınızda şemsiye bulundurmak da önemli. Hava değişikliklerine karşı giyiminizi ayarlamak sağlık açısından faydalı olacaktır. Gaziantep’te bu dönem, serin ve yağışlı günlerin habercisi. Anlık gelişmeleri takip etmek ve gerekli önlemleri almak her zaman önemlidir. Gaziantep'teki hava durumu, aktivitelerinizi planlarken dikkat etmeniz gereken bir etken haline geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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