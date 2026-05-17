Gaziantep Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mayıs 2026 Pazar. Gaziantep'te hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 23 derece arasında değişecek. Gökyüzü az bulutlu olacak. Rüzgar hızı 5,56 km/saat civarında. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep’in hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 14 ile 24 derece arasında. Gökyüzü açık olacak. Salı günü sıcaklık 13 ile 23 derece arasında olacak. Hava yine açık. Çarşamba günü sıcaklık 14 ile 23 derece arasında. Hava az bulutlu olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlıyor.

Bu güzel havanın tadını çıkarırken, korunma önlemleri almak önemli. Güneş ışınlarının cildimize zarar vermemesi için koruyucu kullanmalıyız. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda uzun süre kalırsanız, bol su tüketin. Böylece vücudunuzu nemli tutabilirsiniz. Rüzgar hızı düşük. Açık hava etkinliklerinde rahatsız edici bir durum beklenmiyor. Ancak rüzgarın yönü ve hızı hakkında bilgi sahibi olmak faydalı.

Sonuç olarak, Gaziantep'te 17 Mayıs'ta hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için fırsatı değerlendirin. Hava koşullarına uygun önlemler alarak keyifli bir gün geçirin.