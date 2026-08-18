Gaziantep Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te bugün, 18 Ağustos 2026 Salı, hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 33 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklığın 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 34 derece civarında. Nem oranı %31. Rüzgar hızı batı yönünden saatte 18 km esiyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'in hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 36 dereceye yükselecek. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 38 derece civarında olacak. 21 Ağustos Cuma günü sıcaklık 40 dereceye çıkabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23-25 derece arasında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Şapka veya şemsiye kullanarak güneşten korunmak önemli. Güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması öneriliyor. Ayrıca, klima veya vantilatör gibi serinletici cihaz kullanımı faydalı olacaktır.

Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemli. Gerekli önlemleri almakta fayda var.