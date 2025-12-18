HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 18 Aralık 2025 Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17 - 20 derece arasında değişecek. Sabah serin saatlerde hava sıcaklığı 1 - 4 derece, akşam saatlerinde ise 8 - 14 derece olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. 19 Aralık Cuma günü hava bulutlu, sıcaklık ise 16 - 18 derece civarında seyredecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve açık hava etkinlikleri planlamak keyifli bir deneyim sağlayacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

18 Aralık 2025 Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 17 - 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 - 4 derece arasında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 - 14 derece olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 9 - 11 kilometre olacak. Nem oranı %29 - %59 arasında değişecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.

19 Aralık Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık 16 - 18 derece civarında seyredecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 17 - 18 derece arasında bulunacak. 21 Aralık Pazar günü ise hava daha serin geçecek. Sıcaklık 13 - 15 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı. Planlarınızı buna göre yapmak iyi bir fikir.

Hava durumuna göre sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız iyi bir fikir. Hava sıcaklıkları gün içinde değişkenlik gösterebilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de iyi bir seçenektir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsin. Böylece daha rahat edersiniz. Gaziantep'te geçireceğiniz günleri daha keyifli hale getirmek mümkün. Hava koşullarına uygun giyinmek ve plan yapmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.