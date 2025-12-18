Gaziantep Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

18 Aralık 2025 Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 17 - 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 - 4 derece arasında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 - 14 derece olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 9 - 11 kilometre olacak. Nem oranı %29 - %59 arasında değişecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.

19 Aralık Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık 16 - 18 derece civarında seyredecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 17 - 18 derece arasında bulunacak. 21 Aralık Pazar günü ise hava daha serin geçecek. Sıcaklık 13 - 15 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı. Planlarınızı buna göre yapmak iyi bir fikir.

Hava durumuna göre sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız iyi bir fikir. Hava sıcaklıkları gün içinde değişkenlik gösterebilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de iyi bir seçenektir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsin. Böylece daha rahat edersiniz. Gaziantep'te geçireceğiniz günleri daha keyifli hale getirmek mümkün. Hava koşullarına uygun giyinmek ve plan yapmak önemlidir.