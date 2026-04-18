Gaziantep Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu önemli bir konu. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarına ulaşacak. Bu değer, Nisan ayının tipik havasına uygun olacak.

Bu gün hava koşullarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gaziantep'te yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle öğleden sonra bu durum daha belirgin hale gelebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur.

Rüzgarın doğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu hızdaki rüzgar, açık alanlarda hafif bir esinti yaratır. Nem oranı %88 civarında olacak. Bu durum hava hissiyatını nemli hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 19 Nisan Pazar günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 19 - 22 derece arasında değişecek. 20 Nisan Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. O gün sıcaklıklar 18 - 21 derece aralığında olacak. 21 Nisan Salı günden ise havanın daha sakinleşmesi bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar yine 19 - 22 derece aralığında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemli. Yanınıza bir şemsiye almak olası rahatsızlıkları önleyebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif esintilere karşı hazırlıklı olunmasında fayda vardır.

