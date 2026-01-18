HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 5 derece civarında, gece ise 2-3 derece olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar düşecek; 19 Ocak'ta 6 derece, 20 Ocak'ta 7 derece, 21 Ocak'ta 6 derece ölçülecek. Buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunmalı, kalın giyinmek ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.

Gaziantep Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

18 Ocak 2026 Pazar günü Gaziantep'te hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 5 derece civarlarında geçecek. Gece ise sıcaklık 2 ile 3 derece arasında olması bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemlidir. Soğuk havaya karşı korunmak açısından bu durum dikkat gerektirir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da soğuyacak. 19 Ocak Pazartesi günü 6 derece civarında bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı yine 2 ile 3 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 3 ile 4 derece arasında seyredecek. 21 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 6 derece olacak. Gece yine 2 ile 3 derece arasında ölçülecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için uygun önlemler alınmalıdır.

Hava sıcaklıkları düştükçe sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları oluşabilir. Bu durum, yürürken veya araç kullanırken kayma riskini artırır. Yolda yürürken dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız düşürülmeli, yol koşullarına dikkat edilmelidir.

Soğuk havalarda bağışıklık sisteminin zayıflamaması için dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Yeterli su tüketimi ve düzenli egzersiz de önemlidir. Bu şekilde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür. Sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul beyaza büründü! İşte kar manzaralarıİstanbul beyaza büründü! İşte kar manzaraları
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istediSuriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.