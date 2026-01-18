Gaziantep Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

18 Ocak 2026 Pazar günü Gaziantep'te hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 5 derece civarlarında geçecek. Gece ise sıcaklık 2 ile 3 derece arasında olması bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemlidir. Soğuk havaya karşı korunmak açısından bu durum dikkat gerektirir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da soğuyacak. 19 Ocak Pazartesi günü 6 derece civarında bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı yine 2 ile 3 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 3 ile 4 derece arasında seyredecek. 21 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 6 derece olacak. Gece yine 2 ile 3 derece arasında ölçülecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için uygun önlemler alınmalıdır.

Hava sıcaklıkları düştükçe sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları oluşabilir. Bu durum, yürürken veya araç kullanırken kayma riskini artırır. Yolda yürürken dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız düşürülmeli, yol koşullarına dikkat edilmelidir.

Soğuk havalarda bağışıklık sisteminin zayıflamaması için dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Yeterli su tüketimi ve düzenli egzersiz de önemlidir. Bu şekilde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür. Sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.