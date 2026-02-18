Gaziantep Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı. Sıcaklık 7°C civarında. Öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 9°C civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık artacak. Sırasıyla 8°C ve 10°C civarına yükselecek. Rüzgar, batı yönünden esecek. Hızı saatte 14-15 km olacak. Bu hava koşulları, serin ve hafif yağışlı bir günü işaret ediyor.

Gelecek günlerde 19 Şubat Perşembe günü, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 9°C civarında. 20 Şubat Cuma günü, hava daha açık olacak. Bol güneş ışığı ile sıcaklık 13°C'ye çıkacak. Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek gerek. Gün içinde yağış ihtimaline karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamanıza yardımcı olur. Günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirecektir.