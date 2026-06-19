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Gaziantep Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli bir görünüm sergilenecek. Gündüz sıcaklıkları 30-32 derece arasında ölçülürken, gece sıcaklıkları 19-20 derece dolaylarında olacak. Nem oranı %30-35 seviyelerinde bulunacak. Hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir zemin oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların ve hava durumu koşullarının devam etmesi bekleniyor. Güneşten korunma önlemleri almak ise önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 19-20 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %30-35 seviyelerinde. Rüzgar batı yönünden saatte 6-7 kilometre hızla esecek. Bu sıcak ve kuru hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 20-22 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 30-33 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 19-20 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı ise %20-25 arasında değişecek. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte 6-8 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam yaratacak.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de sağlıklı kalmanıza yardımcı olur. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınmak gerekir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınızı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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